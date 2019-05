Juventus, colpo di scena Chiesa: maxi-ingaggio

JUVENTUS CHIESA / Futuro rimandato per Federico Chiesa che deciderà cosa fare solo a fine stagione ed in accordo con la società. Nel frattempo la Juventus, l'Inter e gli altri top club europei lo corteggiano facendo lievitare la valutazione del suo cartellino già schizzata a quota 70 milioni di euro ed oltre.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, l'addio allanon è così scontato. La dirigenza toscana ha già dato dimostrazione di poter resistere agli assalti milionari per i suoi migliori giocatori e lo stesso Chiesa non esclude alcuna pista. In caso di permanenza, però, si renderebbe necessario anche un adeguamento del contratto a cifre molto importanti, nell'ordine dei 7 milioni di euro a stagione secondo il quotidiano romano. Stipendio enorme per le casse della Viola (e non solo), ma che altre società sarebbero disposte a proporre e dunque andrà quantomeno avvicinato.