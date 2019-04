CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVENTUS TOTTENHAM DE PAUL UDINESE POCHETTINO LO CELSO BETIS ERIKSEN - Non solo protagonista in Champions League, ma anche sul mercato. Stiamo parlando del Tottenham, che è approdato alle semifinali della 'coppa della grandi orecchie' battendo ai quarti nel derby inglese il Manchester City di Pep Guardiola. Adesso affronteranno l'Ajax, che ha battuto la Juventus di Cristiano Ronaldo, ma il pensiero è rivolto anche al futuro. In attesa di capire quale sarà quello di Christian Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 e finito fortemente nel mirino di Juventus, Inter e Real Madrid, il manager Mauricio Pochettino osserva diversi calciatori che potrebbero fare al caso degli 'Spurs'. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta pronta per il talento della Roma, Nicolò Zaniolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui