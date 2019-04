ATALANTA FIORENTINA MONTELLA / "C'è tanto rammarico, la squadra ha un'anima, gioca con il cuore, potevamo andare sul 2-0. Peccato, abbiamo perso con un rigore evitabile e un infortunio sul secondo gol. Ci dispiace, abbiamo avuto diverse occasioni anche nel secondo tempo: faccio fatica a ricordarle tutte. La squadra ci ha creduto, anche se dopo il pareggio hanno perso un po' di sicurezza".

MOMENTO SQUADRA - "La squadra fisicamente l'ho trovata bene.

Non puoi fare una partita come quella contro la Juventus per 95 minuti perché sarebbe inverosimile. Ci è mancato un pizzico di fortuna".

ILICIC - "Le scelte non lo so, a volte dipendono dai calciatori, ci sono tanti motivi per una cessione. Squadra mia? Abbiamo fatto dieci allenamenti: mi piace lo spirito, hanno voglia di lavorare, sono giovani e hanno bisogno di avere un po' di malizia in campo. Ora dobbiamo smaltire questa delusione, ora pensiamo al Sassuolo e poi al futuro: in questi giorni ho bisogno di vedere chi è da Fiorentina. Io confermato? Sono appena arrivato... (ride, ndr)".

