Calciomercato Milan, non solo Thauvin: altro duello con Inter e Roma

CALCIOMERCATO MILAN ROMA SANSON / L'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe agevolare una vera e propria fuga dal Marsiglia. Il nome che sta sulla bocca di tutti in questi giorni è senza dubbi quello di Florian Thauvin, accostato nei giorni scorsi a Milan, Inter, Napoli e Roma.

Di sicuro l'esterno mancino sarà una delle prede più ricercate durante il calciomercato

L'ex Newcastle non è tuttavia l'unico gioiellino destinato a stuzzicare le fantasie delle big europee. Autore di quattro gol e quattro assist in stagione, Morgan Sanson piace molto in Inghilterra, ma non solo. Inter, Milan e Roma, infatti, stanno monitorando la situazione del centrocampista 24enne, valutato tuttavia non meno di 30-35 milioni di euro dalla squadra francese.

