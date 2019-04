Calciomercato, assalto Inter ai campioni della Roma: maxi affare!

CALCIOMERCATO INTER ROMA DZEKO PELLEGRINI RADU / Occhi dell'Inter sui campioni della Roma. Vicina alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League, la squadra milanese progetta i movimenti del mercato estivo. Tra i reparti da rinforzare ci sono centrocampo e, soprattutto, attacco, considerando il possibile addio di Mauro Icardi.

Così,starebbero studiando la giusta strategia per arrivare a due campioni della clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Legato ai giallorossi fino a giugno 2020, come anticipato da Calciomercato.it Dzeko interessa all'Inter, individuato tra gli obiettivi primari per il dopo 'Maurito'. Intanto, per la zona nevralgica, in chiave nerazzurra torna di moda il profilo di Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e piace ad altri club italiani, tra i quali il Milan. Per arrivare al centrocampista, riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'Inter sarebbe disposta a intavolare una trattativa per la cessione in prestito di Radu in giallorosso: il portiere romeno, reduce da un’ottima stagione al Genoa, già la scorsa estate fu seguito dall'ex d.s. Monchi; resta quindi da capire se rientra ancora tra i profili graditi dalla dirigenza capitolina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui