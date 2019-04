FANTACALCIO SERIE A 33A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Dopo la tre giorni europea si riparte con il campionato, eccezionalmente di sabato e lunedì vista la presenza della Pasqua. Il Milan di Gennaro Gattuso sarà ospite del Parma di Roberto D'Aversa mentre la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la cocente delusione in Champions League contro l'Ajax, si prepara a consolarsi con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo. Intanto impazza la lotta per l'Europa che conta con un altro scontro diretto in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro: Inter-Roma. Lunedì invece, big match anche al San Paolo di Napoli dove gli azzurri ospiteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 33a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 33a giornata

Parma-Milan sabato ore 12:30

⚡Hot: Bakayoko e Kucka: centrocampisti coi muscoli! Puntate sempre su Piatek

⛔Not: Iacoponi non ci convince

⚽Sorpresa: Musacchio potrebbe trovare il gol in trasferta

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Borini.

Bologna-Sampdoria sabato ore 15

⚡Hot: Orsolini è in grande forma. Quagliarella continua a stupire!

⛔Not: Murru non è la vostra prima scelta stavolta

⚽Sorpresa: Soriano per il più classico dei gol dell'ex

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Cagliari-Frosinone sabato ore 15

⚡Hot: Klavan ha giocato alla grande contro il Torino, potrebbe ripetersi.

Attenzione a Beghetto⛔Not: Goldaniga non sta convincendo⚽Sorpresa: Ionita ha l'inserimento nelle veneCragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.Sportiello; Ariaudo, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Empoli-SPAL sabato ore 15

⚡Hot: Petagna e Caputo bomber di provincia!

⛔Not: Dell'Orco potrebbe soffrire la fisicità della squadra di Leonardo Semplici

⚽Sorpresa: Dragowski è stato decisivo contro l'Atalanta e potrebbe ripetersi!

Empoli (5-3-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Floccari, Petagna.

Genoa-Torino sabato ore 15

⚡Hot: Sanabria vuole tornare al gol. Izzo sta giocando una stagione ad altissimi livelli

⛔Not: Pedro Pereira non ha reso al massimo nelle ultime uscite

⚽Sorpresa: Si può azzardare una puntata su Radu

Genoa (3-5-2): Radu; Zukanovic, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouamé.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

Lazio-Chievo sabato ore 15.00

⚡Hot: Caicedo è l'uomo del momento! Sì alla fisicità di Milinkovic-Savic e Acerbi!

⛔Not: Difficile puntare su qualcuno del Chievo, il giovane Depaoli può salvarsi

⚽Sorpresa: Parolo potrebbe tornare a metterci lo zampino!

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Rdu; Marusic, Luis Alberto, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo; Immobile.

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Vignato, Stepinski.

Udinese-Sassuolo sabato ore 15.00

⚡Hot: De Paul è pronto al riscatto, Okaka-Boga hanno il piede caldo!

⛔Not: Locatelli in trasferta ci convince meno

⚽Sorpresa: Lirola può continuare a regalare bonus

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Strygen-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

Juventus-Fiorentina sabato ore 18.00

⚡Hot: Torna Ronaldo e i suoi bonus! Fiorentina vittima annunciata? Puntate anche su Bonucci, Bernardeschi e Szczesny per la festa Scudetto!

⛔Not: Lafont meglio lasciarlo fuori!

⚽Sorpresa: Chiesa vuole dimostrare quanto vale a Torino!

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo; Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel.

Inter-Roma sabato ore 20.30

⚡Hot: Nainggolan sta bene e poi è sempre un ex! Perisic-Pellegrini, fattore P!

⛔Not: Kolarov può deludere in fase difensiva.

⚽Sorpresa: Icardi per chiudere ogni discorso Champions!

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Zaniolo; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Napoli-Atalanta lunedì ore 19.00

⚡Hot: Milik non perdona! Hateboer-Zielinski, bonus dagli esterni!

⛔Not: Gomez, tanto gioco ma pochi bonus per un attaccante!

⚽Sorpresa: Insigne per rinascere da un momento complicato!

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens; Milik. All. Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomini, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castegne; Ilicic; Gomez, Zapata.

