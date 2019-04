CALCIOMERCATO JUVENTUS BARTOMEU UMTITI RAKITIC COUTINHO / Oltre a pianificare le operazioni in entrata, il Barcellona dovrà presto risolvere alcune questioni riguardanti il buon mercato di diversi elementi, alcuni dei quali seguiti anche dalla Juventus. Il riferimento è Umtiti, Rakitic e Countinho, la cui estate potrebbe scaldarsi presto. A chiarire la posizione del club ci ha pensato il presidente blaugrana Bartomeu ai microfoni di ' TVE':

UMTITI - "Abbiamo rinnovato il suo contratto, che scadrà tra 4 anni, prima della Coppa del Mondo. Non esiste alcun caso Umtiti. Devi riprendersi dall'infortunio perché vogliamo averlo nella miglior forma possibile. Lui e Lenglet in difesa sono delle garanzie.

Vorrei che continuasse con noi".

CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti di mercato!

RAKITIC - "Ha un contratto (fino al 2021 ndr.) e siamo contenti di averlo. CI ho parlato la scorsa estate, dicendogli che avremmo potuto dialogare per migliorare la sua situazione contrattuale. Non siamo riusciti a parlarci sia a causa del calendario sia per questioni relative all'equilibrio dei salati. Parleremo. È un calciatore indiscutibile e migliora ogni anno".

COUTINHO - "Non stiamo pensando a Neymar perché abbiamo un progetto con Dembélé e Coutinho. Quest'ultimo è un calciatore eccellente e ha la fiducia dell'allenatore. Rimarrà qui, a meno che qualcuno non paghi la sua clausola (400 milioni ndr)".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui