CALCIOMERCATO RODRIGO MANCHESTER CITY / Per Guardiola ha completamente perso la testa per Rodrigo: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', il centrocampista dell'Atletico Madrid è fortemente seguito dal Manchester City, disposto a pagare i 70 milioni previsti dalla clausola.

In corsa ci sarebbe anche il Bayern Monaco ma per l'Atlético Madrid oggi Rodrigo è incedibile: Simeone non vuole perdere il proprio metronomo. I numeri sono dalla sua parte, nel suo primo anno lo spagnolo ha convinto tutti: i tecnici, i compagni di squadra, i tifosi e Luis Enrique per la Nazionale. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui