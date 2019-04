JUVENTUS-AJAX DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE ALLEGRI CRISTIANO RONALDO TEN HAG DE JONG - Dopo l'1-1 della 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam, è tempo di tornare in campo per Juventus e Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata decisero la sfida i gol di Cristiano Ronaldo e di David Neres.

I bianconeri di Massimilianoarrivano all'appuntamento dopo la sconfitta in campionato contro la Spal, con una squadra decisamente rimaneggiata; di contro, i 'lancieri' di Erikhanno battuto per 6-2 l'Excelsior nell'ultimo turno di Eredivisie. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-AJAX

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Veltman; Schone, de Jong; Ziyech, van De Beek, Neres; Tadic. All. ten Hag

ARBITRO: Turpin (Francia)

