CALCIOMERCATO INTER MILAN PEPE / Nicolas Pépé, esterno offensivo ivoriano classe 1995, sembra aver conquistato un po' tutti grazie ad una stagione da incorniciare con la maglia del Lille. Su di lui club esteri ma anche italiani, con Juventus, Milan ed Inter particolarmente interessate alle sorti dell'ala africana di origini francesi.

Il presidente del Lille,, intervistato da 'Telefoot' ha parlato delle strategie societarie per la prossima estate che dovrebbero comprendere anche l'addio dello stesso Pepè: "Quest'estate, penso, venderemo 4-5 giocatori. Tutti i club sono costretti a bilanciare i loro conti. Direi che Pépé se ne andrà, di certo. Sta entrando in una certa fascia di prezzo. Se lui e altri se ne vanno, abbiamo già pronta una lista di tre giocatori per essere acquistati". Tutte le ultime news di calciomercato: Clicca Qui