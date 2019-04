Calciomercato Inter, irrompe la Roma: c'è il contatto

CALCIOMERCATO INTER ROMA CONTE / Non solo sui migliori talenti in circolazione. L'asta del calciomercato impazza anche per gli allenatori, con Antonio Conte principale oggetto del desiderio di molti grandi club soprattutto italiani. Negli ultimi giorni le voci si sono concentrate sull'Inter, che avrebbe messo l'ex Chelsea in al primo posto in caso di addio di Luciano Spalletti.

Sul tecnico leccese, però, la concorrenza non manca, dallaaled alla. Con quest'ultima, in particolare, che potrebbe prendere presto quota.

Secondo un'anticipazione del quotidiano 'Il Tempo' in edicola domani, infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe avuto un primo contatto con Antonio Conte, grande sogno per la panchina con cui rilanciare il progetto romanista con grandi ambizioni già dalla prossima stagione.

