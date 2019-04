BOLOGNA INFORTUNIO DESTRO / Un gol da tre punti ma anche un'esultanza da tre settimane... di stop! Mattia Destro paga a caro prezzo la corsa forsennata per esprimere tutta la sua gioia dopo aver messo a segno la rete del 2-1 nel finale di gara contro il Sassuolo.

Un gol che ha consegnato altre punti preziosi per la salvezza ma ha tolto al'attaccante: nell'esultare, infatti, l'exha subito un infortunio muscolare. "Gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata di oggi Mattia Destro hanno evidenziato una lesione parziale minore del semitendinoso della coscia destra - recita il comunicato della società rossoblù -. Tempi di recupero previsti: due-tre settimane". Una doccia gelata per il calciatore che sperava di aver imboccato finalmente la giusta strada e anche per Mihajlovic che ha bisogno anche dei gol di Destro per tenersi fuori dalla zona retrocessione.