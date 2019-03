Fiorentina-Torino, Mazzarri: "Sognare la Champions? Perchè no..."

FIORENTINA TORINO MAZZARRI / Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di 'Sky Sport': "Non sono soddisfatto della nostra prestazione, ma un punto in questo stadio di certo non è da buttar via.

Siamo partiti malissimo e a volte ci facciamo gol da soli".

MODULO - "Osare di più? Serve equilibrio: la Fiorentina in mezzo è forte, avevamo bisogno della parità numerica anche in difesa. Qualche volta le tre punte le ho schierate, ma servono i presupposti giusti. Abbiamo avuto anche l'occasione di vincerla".

SOGNO CHAMPIONS - "Torino è una piazza importante, se le cose si fanno bene si può sognare la Champions in futuro, perchè no?"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui