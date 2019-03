Calciomercato, ESCLUSIVO: derby Genoa-Samp per Meroni

CALCIOMERCATO SASSUOLO MERONI GENOA SAMP PISA - Il Pisa di Luca D'Angelo è in piena lotta per la promozione in Serie B nel girone A della Serie C. La vetta, occupata dalla Virtus Entella, è distante solo sei punti. In ogni caso, i toscani si candidano ad essere una serie pretendente al salto di categoria. A blindare la difesa, la terza del campionato, ci sta pensando Andrea Meroni, 22enne centrale.

Cresciuto nelle giovanili dell', il calciatore ha vissuto diverse esperienze in questa categoria con le maglie die, soprattutto,, prima di approdare nell'estate del 2018 in nerazzurro. Ma, nella prossima estate, potrebbe cambiare aria. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre al Sassuolo che si è mosso già nel mercato di gennaio, anche Genoa e Sampdoria si sono messe sulle tracce di Meroni. Sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2021, il roccioso difensore è pronto a spiccare il volo verso la massima serie. Ma prima, però, dovrà continuare a lottare per la sua attuale squadra e cercare di raggiungere l'obiettivo promozione in cadetteria.

