CALCIOMERCATO JUVE INTER ICARDI DYBALA CHIESA / Juventus e Inter già affilano le armi per la prossima estate. Sono tanti gli obiettivi di calciomercato 'comuni' tra le due grandi del calcio italiano, oltre a tante situazioni spinose da risolvere al proprio interno specialmente tra le mura nerazzurre con la vicenda Icardi. L'ex Beppe Marotta vuole accorciare il gap dalla 'Vecchia Signora' dentro i confini nazionali, pianificando una campagna acquisti da big dopo aver definito a parametro zero l'arrivo Godin. Paratici, dall'altra parte della barricata, è al lavoro per puntellare una rosa di altissimo livello e consegnare ad Allegri (o a chi rileverà la pesante eredità del mister livornese) nuovi campioni in aggiunta al colpo Ramsey. Dal possibile scambio Icardi-Dybala al futuro di Douglas Costa, passando per il duello a suon di milioni per Chiesa: Juventus e Inter si sfidano anche sul calciomercato in vista della sessione estiva. Per le ultimissime notizie Clicca Qui!

Calciomercato, sfida Juventus-Inter per Chiesa

Quello di Federico Chiesa è sicuramente uno dei nomi più gettonati per il calciomercato della prossima estate. Il gioiello della Fiorentina continua a far gola ai top club italiani ed esteri, con Juventus e Inter in prima fila per assicurarsi le prestazioni del talento classe '97. Marotta punta a strappare il Nazionale azzurro alla concorrenza dei rivali bianconeri, con la famiglia della Valle che avrebbe fissato a 70 milioni di euro la base di partenza per lasciar partire il pezzo pregiato dello scacchiere di Pioli.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa in uscita: idea Inter

La Juve resta però in piena corsa e sarebbe disposta anche sa sacrificareper finanziare l'acquisto di Chiesa, già sul taccuino di Paratici al momento della trattativa con la Fiorentina per Bernardeschi.

E l'Inter, nel caso sfumasse Chiesa, potrebbe fiondarsi proprio sul brasiliano ex Shakhtar e Bayern, finora protagonista di una stagione deludente alla Continassa tra infortuni e comportamenti sopra le righe extra-campo. Douglas Costa oltre ai nerazzurri vanta tanti estimatori pure in Premier League - Manchester United su tutti - con la dirigenza campione d'Italia che avrebbe fissato a 50-60 milioni di euro il prezzo per un'eventuale cessione. Tra i 'Next Gen' azzurri non c'è comunque solo Chiesa a stuzzicare la fantasia di Juve e Inter. Il baby Tonali è sempre sotto la lente d'ingrandimento di Marotta e Paratici, che costantemente monitorano la crescita del regista in forza al Brescia. Così come anche Barella resta un obiettivo caldo, con il sodalizio di Suning in questo caso in vantaggio nel Derby d'Italia con i bianconeri.

Calciomercato Inter e Juventus, scambio Icardi-Dybala? La situazione

Mauro Icardi è tornato ufficialmente ieri ad allenarsi agli ordini di Spalletti, seppur solo in palestra viste le tante assenze nel gruppo nerazzurro a causa della parentesi dedicata alle nazionali. L'ex capitano potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro la Lazio, anche se a tenere banco alla Pinetina è soprattutto il futuro a fine stagione del bomber argentino. La suggestione più intrigante porta ad uno scambio con la Juventus tra Icardi e Dybala, con Paratici già in pressing lo scorso maggio sul numero nove prima della virata su Cristiano Ronaldo. La 'Joya' a Torino sta vivendo una stagione altalenante dopo il cambio di ruolo che lo ha portato ad agire da trequartista e sarebbe ritenuto dalla dirigenza interista il 'crack' ideale al fianco del connazionale Lautaro Mertinez per ovviare all'addio di Icardi. Un'operazione da cui entrambe le società potrebbero ricavare delle maxi-plusvalenze ma che troverebbe comunque delle perplessità soprattutto in casa Juve, al momento più orientata a confermare il numero 10 per sacrificare Douglas Costa. Si annuncia un'estate 'bollente' sulla Milano-Torino…

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui