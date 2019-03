NAPOLI FABIAN RUIZ SPAGNA / Dopo il comunicato del Napoli di ieri sera anche la Federazione spagnola conferma che il centrocampista azzurro Fabian Ruiz è stato colpito dall’influenza e che lascerà dunque il ritiro della selezione iberica.

L'ex Betis è stato visitato ieri sera all'Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja e quest'oggi gli esami hanno confermato una sindrome influenzale. Se si evolverà come previsto Fabian sarà dimesso in giornata e tornerà a Napoli per proseguire le cure a casa. Al suo posto è stato convocatoNiguez. Per le ultime notizie sulle nazionali---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui