CALCIOMERCATO GENOA LAZOVIC LAZIO / Darko Lazovic, esterno serbo di proprietà del Genoa, sarebbe finito prepotentemente nel mirino della Lazio. Nella giornata di oggi si è parlato intensamente di un possibile approdo del classe 1990 nella capitale a parametro zero la prossima estate.

A fare maggiore chiarezza sulla vicenda ci ha pensato lo stesso Lazovic intervistato da 'Mozzartsport.com': "Io alla Lazio a giugno? Il mio contratto scade alla fine della stagione, e questa è l'unica certezza. Non parlo con nessuno, l'unico club con cui sto negoziando è il Genoa per discutere l'estensione del contratto. Vedremo se riusciremo a sistemarlo. Sono stato qui per quattro anni.Mi piacerebbe stare a Genova, sono abituato a vivere qui. Uno dei miei figli è nato a Genova, l'altro va all'asilo. Vedremo cosa accadrà alla fine della stagione ".