Calciomercato, l'agente di Bale avverte la Serie A

CALCIOMERCATO AGENTE BALE / In bilico ormai da tempo, con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane il futuro di Gareth Bale al RealMadrid appare segnato. I rapporti tra i due non sono molto positivi e per questo da giorni circolano voci secondo cui oltre al ManchesterUnited, da tempo sulle tracce del gallese, anche la Serie A avrebbe acceso i radar.

in particolare, con lache è stata accostata ma avrebbe gà scartato l'ingaggio del calciatore.

Ma almeno per il momento, l'agente del giocatore Jonathan Barnett frena e ai microfoni della 'BBC' spiega: "Bale vuole giocare al Real Madrid fino alla fine della sua carriera. Ha già parlato con Zidane e adesso è felice, mentre con l'altro allenatore giocava in una posizione sbagliata. Nel suo vero ruolo tornerà tra i migliori al mondo".

