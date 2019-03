CALCIOMERCATO PSG TUCHEL / In seguito all'eliminazione in Champions League la panchina del Psg sembrava destinata ad un nuovo ribaltone a fine stagione: la posizione di Tuchel è in bilico e sono diversi i nomi accostati al club parigino.

In realtà, secondo quanto riferisce 'le10sport.com', il tecnico tedesco sembrerebbe destinato non solo a restare alla guida della società transalpina, ma anche a rinnovare il suo contratto. Sarebbe stato, infatti, trovato un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2022. Un'intesa che metterebbe fine alle voci sul futuro della panchina del Psg e confermerebbe, un po' a sorpresa, Tuchel in panchina.