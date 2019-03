Calciomercato Juventus, duello con Zidane per Mbappé

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE MBAPPE' REAL MADRID PSG / "Dobbiamo prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, a 25 anni". Così disse, mesi fa, Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Gli indizi portano tutti a Kylian Mbappé, già decisivo ad altissimi livelli nonostante i soli 20 anni. L'attaccante del Psg è l'obiettivo dichiarato per il futuro dei bianconeri.

Il giocatore ha dichiarato anche recentemente di voler restare in Francia, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui i parigini dovessero sacrificarlo per motivi economici. A quel punto, sarebbero due le squadre favorite per acquistarlo, secondo 'Tuttosport'. La Juventus, appunto, e il, conche gradirebbe di sicuro avere il suo connazionale. I Blancos faranno giocoforza un grande mercato in estate, ma non è detto che il Psg lo lasci andare subito. Se il discorso dovesse spostarsi al, sarebbe la Juve ad essere favorita.