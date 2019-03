CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / "Non si muove da Napoli". Papà Insigne spegne, o almeno ci prova, le voci di un possibile addio al club azzurro di suo figlio Lorenzo al termine di questa stagione: "A Napoli sta benissimo e non ha alcuna intenzione di andarsene altrove - le parole di Carmine Insigne ai microfoni di 'Napolimagazine.com' - Le voci sugli interessamenti di altre squadre europee? A noi non risulta nulla, lui orgoglioso di giocare nel Napoli, essendo un grande tifoso azzurro. Ha realizzato un sogno e spera quest’anno di vincere l’Europa League, come tutta la squadra, e di togliersi tante altre soddisfazioni in maglia azzurra.

Lo sfogo dopo Sassuolo? Le critiche fanno parte del mestiere e lui ne ha sempre ricevute tante, alcune anche immotivate ad onor del vero - ha risposto il papà di Insigne, assistito da Mino Raiola che è al lavoro per il futuro proprio del capitano dei partenopei - Capita a tutti di sbagliare un rigore (quello contro la Juve, ndr), l’importante è riprendersi e fare gol com’è successo contro il Sassuolo. Conha un ottimo rapporto. Il futuro di mio figlio è azzurro e il supporto dei tifosi fa sempre piacere”, ha concluso.