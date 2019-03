CALCIOMERCATO JUVENTUS DIAS FELIX / Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo presto a Torino potrebbero abbracciare altri due nazionali portoghesei che negli ultimi mesi si sono presi ampio spazio nelle copertine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo grazie alle loro prestazioni che non sono di certo passate inosservate: entrambi giocano nel Benfica, entrambi hanno un futuro luminoso davanti a loro.

Rubene Joaosono seguiti costantemente dalla dirigenza bianconera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il primo è l'alternativa a De Ligt, primo obiettivo della dirigenza della Juventus in vista dell'estate: Ruben Dias all'anagrafe ha due anni in più dell'olandese ma soprattutto costa di meno. C'è una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro nel contratto rinnovato fino al 2023 con le 'Aquile' che hanno già rifiutato diverse proposte che si sono avvicinate alla cifra prima indicata. Intanto Paratici non molla Joao Felix che costa il doppio rispetto a Ruben Dias e che piace tanto anche al Manchester United: Jorge Mendes può giocare un ruolo decisivo e importante in tutta la trattativa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui