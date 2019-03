CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / In attesa del ritorno di finale degli ottavi di Champions League dove la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata alla super rimonta dopo il 2-0 rimediato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, la dirigenza bianconera è al lavoro da tempo per programmare i prossimi colpi in vista della finestra estiva di mercato. Il primo obiettivo rimane De Ligt: il difensore olandese dell'Ajax ha guidato i suoi compagni nel 1-4 trionfale ottenuto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. L'ennesima prestazione sontuosa che accende i riflettori sul classe 1999, destinato ad essere uno dei prezzi più pregiati del prossimo mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, Kean sacrificato per De Ligt?

Fabio Paratici da sempre è un grande ammiratore di De Ligt ma portarlo a Torino è tutt'altro che semplice.

