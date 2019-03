ESCLUSIVA JUVENTUS REAL MADRID / La presenza di Jorge Mendes all'Allianz Stadium per Juventus-Udinese non può essere sottovalutata, il club bianconero è una delle concorrenti agguerrite per Joao Felix, talento classe '99 del Benfica ma il potente agente internazionale è al lavoro anche su altre piste. Il canale con la Juventus, dopo gli acquisti di Cancelo e Cristiano Ronaldo, è aperto e può sviluppare tante idee e valutazioni. L'eventuale arrivo di Mourinho al Real Madrid scatenerebbe una guerra interna tra uno spogliatoio già bollente per i casi Isco, Bale e Marcelo, altro profilo sempre caldo riguardo al mercato della Juventus, e per l'eliminazione dalla Champions League, e Florentino Perez alle prese con la gestione di uno dei momenti più complicati della sua avventura da presidente dei galacticos.

Tra Mourinho e il capitanoi rapporti sono pessimi e il leader della difesa spagnola sta osteggiando il ritorno dell'ex allenatore del Manchester United. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , sull'asse Madrid-Torino si sta sviluppando un'altra clamorosa idea di mercato dopo quella che ha portato Cr7 in bianconero la scorsa estate. La Juventus, dopo la partenza di Benatia e considerando un altro anno all'orizzonte in più pere le condizioni di, è stuzzicata dall'idea d'arricchire il reparto difensivo con un leader come Sergio Ramos. Il difensore spagnolo il prossimo 30 marzo compirà 33 anni, è il leader assoluto del Real Madrid, il probabile ritorno di Mou aprirebbe una frattura che la Juventus potrebbe approfittare magari proprio con la collaborazione di Mendes. L'idea è sul piatto, la Juve è alla finestra, a Florentino Perez tocca fare le prime mosse.