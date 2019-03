Calciomercato Milan, distanza per il rinnovo di Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Il Milan ragiona sul suo futuro, in vista della prossima annata che i rossoneri sperano di disputare in Champions League. Tra le questioni sul tavolo, quella del rinnovo del contratto di Suso.

Contatti in corso, descritti come cordiali dal 'Corriere dello Sport', anche se c'è una certa distanza tra domanda e offerta. Il Milan, che vuole rimuovere la clausola rescissoria dadi euro, ha offerto allo spagnolo un ingaggio da poco più di 4 milioni di euro a stagione, mentre l'entourage del giocatore chiede, bonus compresi. Al momento, ridurre la distanza non sembra cosa semplice.