CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI MAZRAOUI AJAX / L'Ajax è sulla cresta dell'onda dopo il clamoroso 4-1 con cui ha eliminato dalla Champions League il Real Madrid.

Gioielli olandesi mai come prima in vetrina, ai nomi già noti nella notte del Bernabeu se ne sono aggiunti altri. Come quello di Noussair, laterale destro di difesa classe 1997, capace di giostrare anche come vertice basso di centrocampo. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' ci stanno pensando seriamentema la concorrenza per le squadre nostrane non manca.