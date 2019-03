CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO / Era la gara decisiva e il risultato non è stato quello sperato: la Roma perde contro il Porto 3-1 ed esce dalla Champions League. Una eliminazione che potrebbe costare il posto ad Eusebio Di Francesco: il tecnico era in bilico dopo la sconfitta nel derby e la gara del Dragao rappresentava un appuntamento decisivo per il suo futuro. Con la sconfitta la sua posizione è fortemente a rischio e potrebbe ora arrivare l'esonero.

Non sono da escludere anche le dimissioni dell'allenatore giallorosso.

In caso di cambio in panchina, sono tre i nomi 'caldi': Panucci, Donadoni e Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ha un accordo con il Bordeaux (3 anni e mezzo di contratto) ma aspettava di capire la situazione della Roma. Ora l'eliminazione dalla Champions del club capitolino che potrebbe sancire la svolta in panchina.

