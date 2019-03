JUVENTUS UDINESE ALLEGRI CRISTIANO RONALDO / La Juventus prepara il match contro l'Udinese in campionato di venerdì e, contestualmente, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Obiettivo, naturalmente, puntato più sul match con gli spagnoli, considerato l'ormai largo e rassicurante vantaggio in campionato sul Napoli. Per questo, secondo 'Tuttosport', potrebbe esserci un turno di riposo percon i friulani.vuole il portoghese al meglio per la sfida con l'Atletico e lo stesso CR7 sarebbe già concentrato sull'appuntamento di martedì prossimo.