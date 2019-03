CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH REAL MADRID AJAX / Insieme a tutta l'Ajax è il protagonista di una serata magica al Bernabeu, Hakim Ziyech ha mostrato anche questa sera tutta la sua classe, realizzando il gol che ha dato il via alla super vittoria degli olandesi contro il Real Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il marocchino con la rete di stasera è già a 18 gol e 15 assist: un bottino niente male che rimpiangono in molti, soprattutto nella Capitale.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai giallorossi CLICCA QUI Hakim Ziyech è stato accostato alla Roma , infatti, più volte e avrebbe potuto sbarcare in Serie A per una cifra vicina aiUna cifra che adesso difficilmente sposterebbe il calciatore da Amsterdam.