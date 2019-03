CALCIOMERCATO INTER MOURINHO / Josè Mourinho sul mercato con due sue ex squadre, Inter e Real Madrid, che molto probabilmente nella prossima stagione cambieranno allenatore. Logico pensare ad un possibile ritorno di fiamma e il manager portoghese, parlando a 'Bein Sports', non nasconde che sarebbe onorato di ricevere una nuova chiamata dai due suoi ex club. "Una delle più belle sensazioni provate nel mondo del calcio è stata il ritorno al Chelsea. Quando un club ti vuole per la seconda volta con sé o comunque prova a riprenderti, significa che sa già quando sei bravo e questa è una cosa molto importante.

Spesso alcune società ingaggiano degli allenatori con i quali non hanno mai lavorato e, dopo qualche mese, si pentono della loro scelta: quando una società ti cerca per la seconda volta è davvero una bella sensazione".

INTER O REAL MADRID - "Se pensassi che sia il club giusto, con la giusta struttura e le giuste ambizioni, non avrei problemi. Penso sia un orgoglio che un tuo club precedente ti richiami. Per ora, l'unico club nel quale ho provato queste sensazioni è il Chelsea. Mi piace la Spagna? Sì, il Real Madrid è un club iconico".

FUTURO - Mourinho poi spiega cosa vuole dalla sua prossima squadra: "Vorrei essere parte di una struttura in cui a tutti i livelli del club si abbia lo stesso obiettivo. All'epoca lasciai l'Inter perché ho sentito di aver dato tutto, il che non significa necessariamente che io abbia ricevuto tutto. L'unico club dove non ho sentito questa sensazione è stato il Manchester United, ma in tutte le altre squadre che ho allenato sì"

