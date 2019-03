LAZIO ROMA DERBY CONFERENZA INZAGHI / Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, dopo il pareggio in Coppa Italia contro il Milan, tornano in campo in Serie A per sfidare la Roma, in un derby attesissimo: "Quella di domani è una gara importantissima, abbiamo l'opportunità di diminuire il gap, non dobbiamo temere nessuno e giocare una partita importante. Martedì abbiamo disputato una gara dispendiosa, vedremo come hanno recuperato quei giocatori che contro il Milan erano al rientro. L'Olimpico sarà quasi interamente nostro, i tifosi ci caricheranno, per vincere partire così in questa città serve grande cuore"

ZANIOLO - "Cercheremo di disputare una grande gara.

Zaniolo sta facendo bene in una piazza esigente, si merita gli elogi".

IMMOBILE - "Aveva abituato tutti con un media-gol straordinaria, vorrebbe esserci sempre, continua ad avere occasioni, ora ha quasi recuperato completamente dal problema muscolare, presto tornerà a segnare regolarmente. Luis Alberto? Ha avuto un problema muscolare, è rientrato in fretta, si è allenato discretamente, martedì è subentrato stringendo i denti, lo valuterò negli allenamenti di oggi e domani mattina"

PARTITA IMPORTANTE - "Entrambe le squadre sono sotto pressione, la partita andrà preparata bene, metteremo in campo tanta attenzione, dovremo fare ancora meglio rispetto a quanto mostrato martedì. Stiamo recuperando giocatori, c'è fiducia per la prestazione che abbiamo messo in campo martedì. Giocando in casa vogliamo tornare a vincere, ancor di più perché si gioca il derby."

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui