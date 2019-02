LAZIO MILAN CONVOCATI / Il Milan di Gennaro Gattuso sta attraverso un periodo magico che ha permesso ai rossoneri di riportarsi in campionato a solo due lunghezze di distanza dall'Inter di Luciano Spalletti che occupa attualmente la terza posizione in classifica.

Ma non solo: il Milan è ancora in piena corsa per lae domani sera andrà di scena all'Olimpico l'andata delle due semifinali contro la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati di mister Gattuso. Ecco i 23 nomi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetà, Borini, Calhanoglu.

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui