Calciomercato Inter, c'è il piano per Dzeko

CALCIOMERCATO INTER DZEKO / L'Inter, dopo avergli tolto la fascia, sta facendo tutte le sue mosse per mettersi in posizione di forza sul caso Mauro Icardi. L'apertura nei confronti dell'ex capitano è totale e nei prossimi giorni dovrebbe essergli formulata anche la proposta per il rinnovo. La palla passa quindi all'attaccante argentino e toccherà a lui fare la prossima mossa.

La sensazione però è che l'ipotesi di addio a fine stagione stia di giorno in giorno prendendo quota e per questo i dirigenti nerazzurri si cautelano cercando il possibile erede del numero 9.

Il pallino del Ds Piero Ausilio, scrive 'Tuttosport', è il romanista Edin Dzeko. In scadenza di contratto nel 2020, al momento non si registrano novità sul rinnovo e dunque la prossima estate sarebbe l'ultima occasione per la Roma di monetizzare la cessione. Secondo il quotidiano torinese i dirigenti nerazzurri potrebbe mettere sul piatto 10-12 milioni di euro per il cartellino del calciatore a cui, invece, verrebbe proposto un contratto simile a quello che siglerà Diego Godin, il difensore in arrivo in scadenza di contratto e coetaneo di Dzeko: si parla di un triennale da circa 6,5 milioni di euro a stagione.

