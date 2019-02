Basket, Italia-Ungheria 75-41: azzurri qualificati ai Mondiali!

BASKET ITALIA UNGHERIA MONDIALI / Serata trionfale per la Nazionale di basket, che batte l'Ungheria e centra la qualificazione aritmetica ai Mondiali che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Vittoria netta per gli azzurri di Sacchetti, che a Varese strapazzano i magiari per 75-41, con 15 punti die 11 di. L'Italia torna ai Mondiali di pallacanestro dopo 13 anni, ultima partecipazione all'edizione in Giappone nel