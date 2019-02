CALCIOMERCATO GENOA PANDEV / Classe 1983, Goran Pandev medita sul suo futuro. L'esperto attaccante del Genoa ha rivelato un suo desiderio: "Presidenza della Federcalcio della Macedonia del Nord? Sì, ho avuto anche di recente contatti per assumere questa carica, ma se ce la faccio gioco ancora un anno. Qui o altrove, non lo so.

E poi con la nazionale ci aspetta lo spareggio con il Kosovo, spero di finire la mia carriera andando all’Europeo con la squadra del mio Paese - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' -gioca ancora? Sono felice per lui, è un atleta impressionante. Ma, per me, giocare sino a quell’età sarebbe davvero troppo. Ne riparliamo comunque in estate. Ma, comunque vada, rimarrò sempre un grande tifoso del Genoa".