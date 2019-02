Roma, intervista Zaniolo: la 'Iena' chiede scusa

ROMA ZANIOLO LE IENE DE DEVITIIS / Il servizio de 'Le Iene' con Nicolò Zaniolo e la mamma Francesca ha fatto discutere non poco in questi giorni. Il servizio ha scatenato i tifosi della Roma che hanno risposto con uno striscione in difesa del loro campione.

La replica diè arrivato sui social ma ha voluto 'rafforzare' il propio concetto a 'Tele Radio Stereo': "Intervengo in una radio romana, molto ascoltata e tenuta in considerazione dai tifosi, da romano e romanista per chiedere scusa. Il servizio che è uscito fuori è stato qualcosa di sgradevole ma dietro a tutto ciò c'è un lavoro degli autori. Io quando "gioco" in tv, indosso la maglia de Le Iene e non quella della Roma ma in questo caso ho sbagliato. Ho mantenuto un rapporto con Francesca e Nicolò e vi dico che non è finita qui. Ma, ripeto, chiedo scusa per quello che è stato il risultato".