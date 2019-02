ATALANTA MILAN PIATEK MONTOLIVO / Altri due gol nel suo già ricco bottino: Piatek non si ferma più e arriva a quota 17 reti in campionato, 25 in stagione tra Genoa e Milan.

La doppietta contro l'lascia di stucco anche i compagni di squadra del bomber polacco conche in panchina non crede ai suoi occhi: "Ogni palla che tocca è un gol" la frase cui si lascia andare il centrocampista rossonero dopo la rete del 3-1 firmata dall'ex rossoblu.