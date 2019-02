TOTTENHAM LIVERPOOL STURRIDGE / Praticamente inoperoso sul mercato da un anno intero, il Tottenham potrebbe aprire la prossima stagione con un colpo nell'immediato a costo zero. Come riporta il 'Mirror', il club londinese starebbe pensando ad un nuovo innesto in attacco e in particolare a Daniel Sturridge.

L'attaccante inglese ha il contratto in scadenza a giugno e nelnon sta trovando molto spazio all'interno delle gerarchie di. Al Tottenham partirebbe alle spalle di Harry, ma gli 'Spurs' sono alla ricerca di un giocatore affidabile come rincalzo, poiché poco convinti da(ormai un separato in casa). Per questo stanno pensando di offrire al classe 1989 un contratto biennale.