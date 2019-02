Calciomercato Roma, Di Francesco avvisa Pastore

CALCIOMERCATO ROMA PASTORE / Javier Pastore ha calato il poker contro il Milan. Non entrando in campo nemmeno per un minuto contro i rossoneri, il centrocampista argentino ha collezionato la quarta partita consecutiva in Serie A senza giocare nemmeno uno spezzone di gara.

Segno evidente della scarsa fiducia nei suoi confronti da parte di Eusebioche durante la conferenza stampa di presentazione diha risposto anche ad una domanda sul Flaco: "Non credo che sia un problema di schieramento visto che il 4-2-3-1 è ideale per un trequartista. E' chiaro che lui, anche per colpa mia, non riesce a trovare quella continuità di partite. Si allena bene ma cambia la partita dall'allenamento e ci sono situazioni che non lo avvantaggiano. Deve continuare ad allenarsi sapendo che ha Zaniolo davanti a lui che sta facendo benissimo. Mi auguro che continui a lungo questo periodo di fomra, ma noi però abbiamo bisogno di tutti e mi auguro che torni ad essere il calciatore che conosciamo".