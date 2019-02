PARMA MACHIN JUVENTUS / Negli ultimi giorni di mercato, il Parma ha chiuso per José Machin, centrocampista in prestito dal Pescara. Il classe '96 si è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: “Mi trovo bene in tutti i ruoli del centrocampo. Sono felice di questa opportunità e ho voglia di migliorare ancora. A Trapani ho giocato con Barillà e Scozzarella. Loro mi hanno dato il benvenuto.

Sono contento di ritrovarli qui. Sono qui per aiutare la squadra".

Il centrocampista ha poi continuato la conferenza, soffermandosi sul match pareggiato dai ducali contro la Juventus: "Ho visto una squadra che non ha mai mollato. Il pareggio valeva come una vittoria e c'era felicità, il risultato è stato giusto. Mi sento pronto, ho giocato tutta l’andata in Serie B. Pensiamo prima alla salvezza e poi al resto".

