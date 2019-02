p>INTER BOLOGNA SPALLETTI / Nemmeno l'interista più pessimista avrebbe pronosticato un mese fa la situazione che ora avvolge l'intero ambiente nerazzurro: dopo l'eliminazione rimediata giovedì in Coppa Italia contro la Lazio, ldi Lucianosubisce un altro clamoroso ko davanti ai propri tifosi per mano del nuovotargato SinišaDecisiva la rete dinel primo tempo, inutili e sterili gli attacchi nerazzurri nella ripresa. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al termine della partita, Luciano Spalletti si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la prestazione dei suoi: ''Siamo intimoriti, ci creiamo dei problemi facilmente anche quando non ci sono i presupposti. Poi quando si alza il livello di insicurezza, tu sbagli l'occasione e gli altri riescono a fare gol. E diventa tutto più difficile. Se non hai un carattere forte come la storia del club e lo stadio, non riesci a reagire. Poi nella lotta manca qualcosa: gli altri lottano più forte di noi''.

La pioggia di fischi: ''Era già capitato, li ho vissuti in carriera. Quando si paga il biglietto, è giusto ritenere di meritare qualcosa di differente, specie se la squadra si chiama Inter. Ranocchia prima punta nel finale? Lui qualche palla l'ha spizzata, ma non c'era densità giusta''.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui