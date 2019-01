Chelsea, Sarri: "Difficoltà mentale. Higuain deve migliorare!"

CHELSEA SARRI PREMIER LEAGUE HIGUAIN / Il Chelsea di Maurizio Sarri subisce un pesante ko contro il Bournemouth.

Il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' ha così commentato il: "Siamo in una fase di difficoltà soprattutto a livello mentale - ammette - Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e dopo il primo gol preso ad inizio secondo tempo abbiamo smesso di giocare e siamo andati in grandissima difficoltà. Non capisco il motivo... Dubbi? La squadra ha delle reazioni che non riesco a decifrare, quello che è difficile da capire è perché abbiamo queste blackout mentali.? Ha grossi margini di miglioramento, penso si sia allenato poco e deve crescere nelle prossime settimane. Non ho pensato a cambiare tatticamente perché ancora non abbiamo capito le cose primarie, le idee rimarranno le stesse".