CALCIOMERCATO BOLOGNA MBAYE / Ibrahima Mbaye non convocato per la sfida di domani contro il Frosinone. Si tratta di una scelta tecnica, il rapporto con Pippo Inzaghi - che non ha preso affatto bene la dura intervista del suo agente Accardi ai nostri microfoni - è ormai compromesso.

Una partenza dadel classe '94 senegalese si fa quindi sempre più concreta. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , la pistarimane calda, proseguono i contatti tra le due società e l'entourage del 24enne terzino, nelle prossime ore possono esserci sviluppi importanti.resta sullo sfondo anche se ipotesi difficile, visto che al momento non ci sono i presupposti per un possibile scambio con