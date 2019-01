CALCIOMERCATO JUVENTUS VIGNATO / Paratici, Nedved e Allegri hanno preso appunti su EmanuelVignato. Il talentuoso attaccante del Chievo ha fatto ieri sera il suo esordio stagionale in Serie A proprio di fronte alla Juventus, entrando in campo al 16' del secondo tempo al posto di Hetemaj nel posticipo dell''Allianz Stadium'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Qualche spunto interessante e tanto impegno per il classe 2000, seguito da vicino dalla dirigenza della Continassa al momento soprattutto in ottica Primavera e Under 23. In questi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti tra Juve e Chievo, con Paratici e il Ds clivenseche già avevano discusso del futuro del baby giocatore nelle scorse settimane in un incontro a Milano. I campioni d'Italia puntano ad anticipare la concorrenza in particolare diper Vignato, che nella stagione in corso ha realizzato finora 5 reti nel campionato Primavera con la maglia della formazione veronese.