ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Un week-end così nero per l'Italia nei massimi campionati esteri non si vedeva da tempo. Perdono tutti, o quasi. Soltanto Piccini si salva col suo Valencia vittorioso a Vigo, e Buffon nella passeggiata col Guingamp asfaltato 9-0. In Premier cade il Chelsea di Sarri e Jorginho, con quest'ultimo sempre più in mezzo ad un polverone di critiche e malcontenti. Sconfitto anche Ranieri dalla corazzata Tottenham. Stessa sorte per Grifo in Bundesliga col Friburgo, mentre Verratti è costretto ad uscire al 19' per infortunio.

ITALIANS, DA MARCHISIO A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 – Buio totale a centrocampo per il Chelsea, sconfitto 2-0 nel tempio dell'Arsenal. Il suo gioco è lento e prevedibile, anche perchè Ramsey non gli lascia spazio per agire. E continuano a fioccare le critiche Oltremanica nei suoi confronti.

MATTEO DARMIAN (Manchester United) s.v. - Entral al 94' rilevando Rashford.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5 - Dopo la bella prestazione sciorinata con l'Arsenal arriva un passo falso. Il West Ham incassa due gol dal Bournemouth uscendo sconfitto dal Vitality Stadium.

NON HANNO GIOCATO:Emerson Palmieri (Chelsea), Davide Zappacosta(Chelsea), Ezequiel Schelotto (Brighton), Adam Masina (Watford)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 4,5 – Sconfitta pesante e che brucia, quella rimediata all'Emirates contro l'Arsenal. Non solo per ragioni di classifica, dove la lotta al quarto posto adesso è aperta più che mai, ma anche per l'orgoglio ed il blasone. Un passo falso che costa caro, ma che è figlio anche del gioco: praticamente mai visto. Una traversa colpita da Alonso è davvero niente per il suo Chelsea.

CLAUDIO RANIERI (Fulham) 5,5 - L'avversario del suo Fulham è il formidabile Tottenham, e lui quasi riesce a strappare un punto importantissimo per la rincorsa all'obiettivo salvezza, ma soprattutto per il morale. E invece dopo l'iniziale vantaggio grazie all'autorete di Llorente, la sua squadra subisce una rimonta incredibile culminata al 93' con il gol di Winks che lo condanna alla sconfitta. Resta penultimo in classifica.

LIGUE 1

GIANLUIGI BUFFON (Psg) 6 - Spettatore non pagante della goleada rifilata dal Psg al Guingamp.

Finisce 9-0.

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - L'unica tegola di un 9-0 è la sua, costretto ad uscire al 19' per un infortunio. Rimpiazzato da Draxler, la diagnosi è quella di una distorsione alla caviglia sinistra.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Mario Balotelli (Nizza), Gianluigi Buffon (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Titolare nel terzetto offensivo che il Friburgo schiera nella sconfitta rimediata a Francoforte. Si segnala soltanto per un tiro dalla distanza senza pretese.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza), Luca Caldirola (Werder Brema)

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Difende bene, offende poco rispetto alle ultime uscite, ma il Valencia vince comunque espugnando il campo del Celta Vigo.

DANIELE VERDE (Valladolid) 5 - Entra al 64' rilevando Unal, ma riceve solo un giallo al 97'. Non riesce a spingere i suoi al pareggio.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal), Samuele Longo (Huesca)

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto FC) - La MLS riprenderà il 2 marzo.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) - Il Kasimpasa giocherà domani alle 18:00 ospitando il Rizespor.

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) - Il campionato ungherese riprenderà il 2 febbraio 2019.

ROBERT ACQUAFRESCA (Sion) - Il campionato svizzero riprenderà il 2 febbraio 2019.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

CRISTIAN PASQUATO (Legia) - Il campionato polacco riprenderà l'8 febbraio.

NON HANNO GIOCATO:Federico Macheda (Panathinaikos - rinviata), Stefano Sturaro (Sporting), Federico Macheda (Panathinaikos), Alessio Cerci (Ankaragucu)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) – Il campionato romeno riprenderà l'1 febbraio.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

JORGINHO (CHELSEA) 5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 5

MAURIZIO SARRI (CHELSEA) 4,5

TOP

GIANLUIGI BUFFON (PSG) 6

CRISTIANO PICCINI (VALENCIA) 6

