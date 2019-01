CALCIOMERCATO GENOA UFFICIALE SPOLLI / Nuovo arrivo in casa Crotone.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I pitagorici hanno ufficializzato l'acquisto di Nicolas. Il 35enne difensore argentino proviene daled arriva in Calabria in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.