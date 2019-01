CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN ROG DIAWARA LOBOTKA / Tra possibli acquisti e cessioni vicine, anche il Napoli è al lavoro in questo mercato di gennaio. Il reparto che potrebbe vedere più movimenti è il centrocampo, con un nome caldo in uscita e due profili seguiti come rinforzi. Come anticipato da Calciomercato.it, Rog è vicino al Siviglia: l'affare con gli andalusi dovrebbe chiudersi in prestito, forse con annesso diritto di riscatto a una cifra molto alta; sullo sfondo restano lo Schalke 04, e il Parma, ma al momento la destinazione spagnola è quella più probabile. Seguito in Italia da Milan e Fiorentina, invece, Diawara non sembra allettato dal Wolverhampton, club di Premier League: per lui è possibile che la cessione possa essere rimandata a fine stagione.

Calciomercato Napoli, da Barella a Lobotka: le ultime

Più difficile, infine, la partenza di, considerando le resistenze diverso il, che non è ancora arrivato ad offrire cifre vicine ai 100 milioni di euro, ritenute adeguate per catturare le attenzioni del presidente azzurro. Per alcuni calciatori in odore di addio, però, ce ne sono altri pronti a rinforzare la rosa di clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Sul fronte entrate, è Lobotka il nome caldo per il Napoli: nonostante la sua clausola rescissoria sfiori i 50 milioni, il Celta potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 20 e i 25; tuttavia, restano divergenze sulla formula dell'accordo, considerando che i partenopei optano per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, mentre gli spagnoli chiedono un obbligo di riscatto. Con il calciatore, invece, l'accordo persiste ormai da mesi, con un ingaggio che in azzurro salirebbe a 2 milioni di euro a stagione. Concludendo, al di là della cessione di Allan, il Napoli continua a lavorare per il colpo Barella, per il quale il Cagliari chiede almeno 50 milioni di euro.

