CALCIOMERCATO INTER POLITANO / "Il riscatto? Uno stimolo in più per fare sempre bene e convincere la società e il mister". Così ha parlato Matteo Politano in merito al proprio futuro.

Il giocatore romano è in forza all'in prestito con diritto di riscatto dale punta ad essere acquistato dai nerazzurri a titolo definitivo.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

L'attaccante ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', sottolineando anche quelli che sono gli obiettivi stagionali: "Possiamo arrivare in fondo nelle coppe, sia in Coppa Italia che in Europa League. In campionato siamo vicini al Napoli e il nostro obiettivo e non perdere questo treno. Lavoriamo partita dopo partita: con il Sassuolo sarà difficile, sono una squadra che gioca bene a calcio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui