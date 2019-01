CALCIOMERCATO NAPOLI BERTOLI / Nella Primavera del Napoli gioca Lovisa, centrocampista classe 2001 e figlio del presidente del Pordenone, club in cui naturalmente è cresciuto. Nella scorsa estate il club campano è stato vicinissimo anche all'acquisto del portiere Meneghetti dal club friulano.

I rapporti tra le due società sono solidi e gli azzurri stanno pescando ancora dal Pordenone per la Primavera: è in arrivo - come raccolto da Calciomercato.it , attaccante classe 2001 che nella stagione in corso ha totalizzato sei presenze in prima squadra tra campionato e Coppa Italia. Bertoli ha debuttato già la scorsa stagione in serie C, fu il secondo debuttante più giovane della categoria proprio dopo Meneghetti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Napoli CLICCA QUI . La formula con cui si sta impostando l'affare è il prestito con diritto di riscatto.