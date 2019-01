CALCIOMERCATO PARMA KUCKA / Parma-Kucka, ci siamo.

Come riporta 'Sky Sport', l'ex Milan sta effettuando le visite mediche prima della firma sul contratto. L'ex Milan approderà alla corte di D'Aversa, facendo così ritorno in Serie A, dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Trabzonspor.